Екатеринбург, 1: житель Горного Щита получил странную прописку

С таким адресом новоселу ни кредит оформить, ни гостей пригласить — ведь ни один навигатор ни поймет: где ж этот дом? Даже пожарным пришлось долго объяснять где искать — Екатеринбург, 1. Его адрес ни дом, и не улица — жалуется Дмитрий. Получить нормальную прописку мужчина не может уже два года. Он построил себе усадьбу в коттеджном посёлке под Горным Щитом. Но прописать там его сначала отказывались, а потом присвоили дому странный адрес — состоящий из одной цифры.