Екатеринбург, 1: житель Горного Щита получил странную прописку

Формально его новое место жительства считается городской чертой

С таким адресом новоселу ни кредит оформить, ни гостей пригласить — ведь ни один навигатор ни поймет: где ж этот дом? Даже пожарным пришлось долго объяснять где искать — Екатеринбург, 1. Его адрес ни дом, и не улица — жалуется Дмитрий. Получить нормальную прописку мужчина не может уже два года. Он построил себе усадьбу в коттеджном посёлке под Горным Щитом. Но прописать там его сначала отказывались, а потом присвоили дому странный адрес — состоящий из одной цифры.

Также в разделе Город

Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Архитекторы представили эскизы собора Святой Екатерины
25.05.2018
Архитекторы представили эскизы собора Святой Екатерины
Школа на улице Павла Шаманова стала одной из самых больших в России
16.08.2018
Школа на улице Павла Шаманова стала одной из самых больших в России
Набережная Исети переоденется
13.08.2018
Набережная Исети переоденется
Сегодня
Екатеринбург, 1: житель Горного Щита получил странную прописку