Бывший хлебозавод на ВИЗе вновь стал храмом

Голос сегодня обрел один из старейших храмов Екатеринбурга. Несколько десятков лет Успенский собор, что на ВИЗе, был лишен колокола. Оно и понятно — в советское время в церкви пекли хлеб. И вот сегодня к радости местных прихожан на вершину храма водрузили вновь отлитый колокол. Его звон теперь будет хорошо слышен в западной части города.