Бывший хлебозавод на ВИЗе вновь стал храмом

На реконструированный Успенский собор водрузили колокол

Голос сегодня обрел один из старейших храмов Екатеринбурга. Несколько десятков лет Успенский собор, что на ВИЗе, был лишен колокола. Оно и понятно — в советское время в церкви пекли хлеб. И вот сегодня к радости местных прихожан на вершину храма водрузили вновь отлитый колокол. Его звон теперь будет хорошо слышен в западной части города.

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Бывший хлебозавод на ВИЗе вновь стал храмом