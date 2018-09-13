Беременную женщину высадили из автобуса за замечание водителю

Совсем не теплый прием оказал пассажирке водитель рейсового автобуса: мало того, что открыто хамил и матерился, так еще и выгнал молодую женщину из салона — все из-за обоснованного замечания и просьбы не говорить по телефону во время движения. К слову сказать, пассажирка беременна и просто опасалась за здоровье себя и будущего ребенка. Но и у водителя есть оправдания своему поведению.