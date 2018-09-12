В Екатеринбурге из-за вспышки менингита закрыли целую гимназию

Детей проверяют на менингит. По словам санитарных врачей, пока диагноз не подтвержден. Заболевшие дети, которые сейчас в больнице, проходят специальное обследование. Как только появилось подозрение на инфекцию, школьников с симптомами изолировали от остальных. Вирус очень заразен — он распространяется воздушно-капельным и бытовым путем. Чтобы не допустить распространения вируса, было принято решение закрыть гимназию и продезинфицировать все помещения. Параллельно эпидемиологи выявляют источник болезни — для этого они взяли пробы воды и проверяют пищеблок. Проверку начала и прокуратура.