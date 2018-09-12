Советские ЛИАЗы и ПАЗы нарасхват у коллекционеров

Оказывается, в стране настоящий бум собирателей крупной техники. За советскими ЛИАЗами и ПАЗами разворачивается настоящая охота. Хотя найти такой раритет на колесах не просто — многие автобусы превратились в сараи и гниют на садовых участках. Но железо советской закалки выдержит и не такие условия, да и мотор «буханки» можно отремонтировать без особого труда, одной отверткой, как говорят коллекционеры. Что за ностальгия заставляет молодых парней покупать ржавые машины?