Советские ЛИАЗы и ПАЗы нарасхват у коллекционеров

За раритетами, которые превратились в сараи, идет охота

Оказывается, в стране настоящий бум собирателей крупной техники. За советскими ЛИАЗами и ПАЗами разворачивается настоящая охота. Хотя найти такой раритет на колесах не просто — многие автобусы превратились в сараи и гниют на садовых участках. Но железо советской закалки выдержит и не такие условия, да и мотор «буханки» можно отремонтировать без особого труда, одной отверткой, как говорят коллекционеры. Что за ностальгия заставляет молодых парней покупать ржавые машины?

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Советские ЛИАЗы и ПАЗы нарасхват у коллекционеров