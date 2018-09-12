Подростки нашли новое экстремальное увлечение

Заброшенные здания дети используют в качестве декораций для фото

У подростков новое экстремальное увлечение: ради эффектных кадров дети забираются в заброшенные здания. Там и балансируют на краю пропасти, и остановить юных экстремалов не в силах ни коммунальщики, ни охранники. Редко какое старое здание ограждено забором, а об охране таких объектов и вовсе не идет речи. Пустующие дома так и манят своей доступностью.

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Подростки нашли новое экстремальное увлечение