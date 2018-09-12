Градсовет благословил строительство храма у театра драмы

Строительство решили не откладывать — первый камень будет заложен уже в этом году

Такой вот подарок к юбилею Екатеринбурга — возвести трехэтажное здание планируют к 300-летию города. Чтобы уложиться в срок, строительство решили не откладывать — первый камень будет заложен уже в этом году — с божьей помощью и при участии проектировщиков: ведь еще предстоит согласовать церковные каноны возведения с инженерными сетями, которые раскинулись на месте будущей стройки.

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Градсовет благословил строительство храма у театра драмы