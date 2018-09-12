10-летняя девочка найдена мертвой в собственной квартире

Убийцу рассчитывают найти по горячим следам. В Каменск направлена усиленная группа из самых опытных криминалистов, отмечают в комитете. Известно, что тело ребенка нашли утром в ванной комнате. По неподтвержденной информации, девочка находилась в квартире с сожителем матери, который злоупотреблял спиртным. Возможно, отчим впустил в дом того, кто проломил ему голову, убил малышку и вынес ценные вещи. Пока эту и другие версии правоохранители не подтверждают — в интересах следствия.