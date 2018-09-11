Вспыхнула крыша: на Уралмаше загорелся трамвай

У одного из вагонов из-за высокого напряжения вспыхнула крыша

Зрелище пугающее, но, к счастью, никто кроме транспорта не пострадал. Правда, спасать было некого — людей заблаговременно эвакуировали из транспорта. В трамвайно-транспортном управлении уже успели разузнать истинную причину возгорания. Как оказалось, из-за высокого напряжения в сети замкнуло проводку, отсюда и случился пожар. Но по иронии судьбы все же не огонь повредил трамвай, а спасатели, которые не только вскрыли крышу, но и залили салон во избежание дальнейшего возгорания.

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Вспыхнула крыша: на Уралмаше загорелся трамвай