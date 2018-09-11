В оперном театре готовят премьеру оперы «Турандот»

Французский режиссер, немецкий художник, итальянский тенор и Древний Китай на сцене. В этой версии знаменитой оперы Пуччини никаких модных трюков или современных персонажей. Постановщик хочет заставить зрителя мечтать и переживать столь же сильные эмоции, как в детстве от прочтения сказок.