В оперном театре готовят премьеру оперы «Турандот»

Постановка «Турандот» в Екатеринбурге получилась поистине интернациональной

Французский режиссер, немецкий художник, итальянский тенор и Древний Китай на сцене. В этой версии знаменитой оперы Пуччини никаких модных трюков или современных персонажей. Постановщик хочет заставить зрителя мечтать и переживать столь же сильные эмоции, как в детстве от прочтения сказок.

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В оперном театре готовят премьеру оперы «Турандот»