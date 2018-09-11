Скамейки исчезли, урны остались: с набережной Исети пропали лавочки

Позже скамейки обнаружили сваленными в кучу на площадке у памятника Битлз. Многие заподозрили, что это — дело рук вандалов. Но, оказалось, переполох устроили строители. Они реконструируют прогулочную зону. А демонтаж входит в план работ. По плану, вскоре здесь появятся новые дорожки и фонари. Освещение улучшат на всем протяжении набережной. Берег засеют газоном и многолетними цветами, а вдоль его устроят разнообразные зоны отдыха для горожан. На благоустройство участка выделили приличную сумму — подрядчик получит 170 миллионов рублей. Работы он должен закончить в 2019 году.