Скамейки исчезли, урны остались: с набережной Исети пропали лавочки

Скамеек горожане не досчитались, когда шли на работу

Позже скамейки обнаружили сваленными в кучу на площадке у памятника Битлз. Многие заподозрили, что это — дело рук вандалов. Но, оказалось, переполох устроили строители. Они реконструируют прогулочную зону. А демонтаж входит в план работ. По плану, вскоре здесь появятся новые дорожки и фонари. Освещение улучшат на всем протяжении набережной. Берег засеют газоном и многолетними цветами, а вдоль его устроят разнообразные зоны отдыха для горожан. На благоустройство участка выделили приличную сумму — подрядчик получит 170 миллионов рублей. Работы он должен закончить в 2019 году.

Также в разделе Город

Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Набережная Исети переоденется
13.08.2018
Набережная Исети переоденется
Сквер за Оперным театром вновь ждет преображение
04.09.2018
Сквер за Оперным театром вновь ждет преображение
Архитекторы утвердили концепцию новой ледовой арены у цирка
31.05.2018
Архитекторы утвердили концепцию новой ледовой арены у цирка
Сегодня
Скамейки исчезли, урны остались: с набережной Исети пропали лавочки