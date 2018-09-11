Погода не располагает: отопление в городе включат не скоро

Несмотря на то, что коммунальные сети готовы к работе

В Екатеринбурге составляют график пуска тепла и согласовывают этапы подключения. Это может растянуться на полмесяца. По действующим нормативам, отопление должны включить, если в течение 5 дней среднесуточная температура на улице не превышает 8 градусов. К холодам технически готовы все социальные объекты и многоквартирные дома. Параллельно заканчиваются ремонтные работы труб, которые начались летом. В прошлом году отопительный сезон в уральской столице стартовал 18 сентября.

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