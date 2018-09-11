Пить или не пить? В день трезвости церковь призывает отказаться от спиртного

Православные отмечают общецерковный день трезвости

Для многих это повод завязать не только с алкоголем, но и с курением, употреблением наркотиков и нечестивыми мыслями. Обеты даются на год, три, пять и пятнадцать лет. Специальный знак — награду за более чем 15-ти летнее воздержание — сегодня получила одна из участниц трезвого крестного хода.

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Пить или не пить? В день трезвости церковь призывает отказаться от спиртного