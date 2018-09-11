Госдума предлагает запретить выдачу кредитов тем, кто тратит больше 50% дохода

Если поправки одобрят, получение займов в банках усложнится

Уровень кредитной нагрузки россиян не должен превышать половины семейного дохода. Законопроект об ограничении долгового бремени в ближайшее время вынесут на рассмотрение Госдумы. Согласно законопроекту, банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать клиентам кредиты, если платежи по ним превышают половину дохода семьи. По словам авторов, ограничение в 50% от заработков — это «мировая практика». Такого лимита достаточно для безбедного существования, считают парламентарии. Механизм регулирования потребительского кредитования разрабатывает и Центробанк, он хочет следить за этим на основе показателя долговой нагрузки. Это делается ваших и наших: для роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения.

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Госдума предлагает запретить выдачу кредитов тем, кто тратит больше 50% дохода