Жители одного из многоквартирных домов Екатеринбурга остались без газа

Третью неделю, как в этом доме отключен газ. Во время плановой проверки оборудования газовщики обнаружили несоответствие технике безопасности. Проверяющие не нашли тяги в вент. каналах. Поэтому дом и отрезали от газовой трубы. Управленцы наняли лицензированную компанию. Тягу восстановили, но вот вентиляцию прочистили не везде. А газ так и не дали.