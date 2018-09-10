Третью неделю, как в этом доме отключен газ. Во время плановой проверки оборудования газовщики обнаружили несоответствие технике безопасности. Проверяющие не нашли тяги в вент. каналах. Поэтому дом и отрезали от газовой трубы. Управленцы наняли лицензированную компанию. Тягу восстановили, но вот вентиляцию прочистили не везде. А газ так и не дали.
Жители одного из многоквартирных домов Екатеринбурга остались без газа
После проверки газовщиков обнаружились нарушения вентиляции от неправильного ремонта крыши
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