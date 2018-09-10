Жители одного из многоквартирных домов Екатеринбурга остались без газа

После проверки газовщиков обнаружились нарушения вентиляции от неправильного ремонта крыши

Третью неделю, как в этом доме отключен газ. Во время плановой проверки оборудования газовщики обнаружили несоответствие технике безопасности. Проверяющие не нашли тяги в вент. каналах. Поэтому дом и отрезали от газовой трубы. Управленцы наняли лицензированную компанию. Тягу восстановили, но вот вентиляцию прочистили не везде. А газ так и не дали.

Также в разделе Городской дозор

По стене в одной из квартир Екатеринбурга расползается грибок
31.08.2018
По стене в одной из квартир Екатеринбурга расползается грибок
Без зарплаты с мая: уборщицы и дворники многоэтажки выбивают заработанные деньги
06.09.2018
Без зарплаты с мая: уборщицы и дворники многоэтажки выбивают заработанные деньги
Жители дома борются с коммунальщиками за контейнеры для мусора
05.09.2018
Жители дома борются с коммунальщиками за контейнеры для мусора
Ничей родник: на Уралмаше из-за лопнувшей трубы затопило двор
30.08.2018
Ничей родник: на Уралмаше из-за лопнувшей трубы затопило двор
Вчера
Жители одного из многоквартирных домов Екатеринбурга остались без газа