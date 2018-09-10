В Екатеринбурге подводят итоги выборов

Накануне в уральской столице голосовали за будущих депутатов думы. Ее выбирают по смешанному принципу: по партийным спискам и одномандатным округам. В первом случае больше всех мандатов — шесть — получила «Единая Россия». На одного представителя меньше у КПРФ. «Справедливая Россия» займет четыре места, ЛДПР — два, «Яблоко» одно. Среди одномандатников в лидерах тоже сторонники партии власти. Новоиспеченным депутатам сразу предстоит засучить рукава — в конце сентября им предстоит выбрать нового мэра Екатеринбурга.