В Екатеринбурге подводят итоги выборов

Показатель явки превысил самые смелые ожидания избиркома

Накануне в уральской столице голосовали за будущих депутатов думы. Ее выбирают по смешанному принципу: по партийным спискам и одномандатным округам. В первом случае больше всех мандатов — шесть — получила «Единая Россия». На одного представителя меньше у КПРФ. «Справедливая Россия» займет четыре места, ЛДПР — два, «Яблоко» одно. Среди одномандатников в лидерах тоже сторонники партии власти. Новоиспеченным депутатам сразу предстоит засучить рукава — в конце сентября им предстоит выбрать нового мэра Екатеринбурга.

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