Правоохранители задержали троих журналистов, освещавших нелегальный митинг

Начальник свердловского главка принес извинения

Отвечать за подчиненных главе МВД пришлось после того, как нескольких репортеров, освещавших несанкционированный митинг, вместе с участниками увезли в отделение на автозаке. Служебные удостоверения не помогли — из отделения журналисты, как и все задержанные, вышли с протоколами за участие в незаконном митинге. Хотя репортеры просто делали свою работу. Руководители ведущих медиа направили начальнику УМВД письмо, в котором ссылаются на закон о СМИ, разрешающий работникам присутствовать на таких мероприятиях, и статью уголовного кодекса о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. На встречи с пострадавшими генерал Михаил Бородин извинился перед репортерами. Производство по возбуждённым в отношении них делам прекращено. На будущее начальник полиции посоветовал корреспондентам носить яркие жилеты, чтобы избежать повторения ситуации.

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Правоохранители задержали троих журналистов, освещавших нелегальный митинг