У здания Кировского районного суда сегодня аншлаг. Здесь собрались поклонники творчества Николая Коляды. Правда, сегодня он не режиссер, а главный герой трагедии. Драматурга судят за ДТП, в котором пострадал мужчина. Но подсудимый уверен: истец хочет добиться не справедливости, а денег.
Полтора миллиона за ДТП. С драматурга Коляды через суд требуют огромную компенсацию
Известный уральский драматург сегодня предстал перед судом
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Полтора миллиона за ДТП. С драматурга Коляды через суд требуют огромную компенсацию