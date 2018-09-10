Полтора миллиона за ДТП. С драматурга Коляды через суд требуют огромную компенсацию

Известный уральский драматург сегодня предстал перед судом

У здания Кировского районного суда сегодня аншлаг. Здесь собрались поклонники творчества Николая Коляды. Правда, сегодня он не режиссер, а главный герой трагедии. Драматурга судят за ДТП, в котором пострадал мужчина. Но подсудимый уверен: истец хочет добиться не справедливости, а денег.

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Полтора миллиона за ДТП. С драматурга Коляды через суд требуют огромную компенсацию