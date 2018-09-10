Стартовый сигнал звучит в середине небоскреба. Первыми — с 24-го этажа — бегут полумарафонцы. В это время у подножья Высоцкого разминаются бегуны на длинные дистанции. 52 этажа непросто преодолеть даже подготовленному спортсмену. Для Марии этот забег в году уже 38-ой. Она поспорила с подругой, что преодолеет 50 стартов. Признается — приходится хитрить.
Новые забеги — новые герои. В Екатеринбурге в шестой раз покорили небоскреб
Три сотни профессионалов и любителей должны были преодолеть дистанцию в 52 этажа
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