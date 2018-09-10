Голос за 300 рублей. Выборы депутатов гордумы стали одними самых грязных в истории Екатеринбурга

Наблюдатели зафиксировали десятки случаев подкупа избирателей

Регион и вовсе включил административный ресурс, обязав работников бюджетных предприятий прийти на участки. Для контроля создали целую систему отчетности: людям надо было сдать пронумерованные открытки и куар-коды. Но по итогу было составлено лишь два административных протокола.

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