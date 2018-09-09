«Отработанная схема»: самые популярные нарушения на выборах

Эти выборы назвали одними из самых провокационных за последние годы

Зафиксированы десятки нарушений. Пострадал один из кандидатов и главы районных администраций — у них заблокировали телефоны. Новшество же этих выборов… открытки, которые у участков собирали люди в белых манишках. По странному совпадению, эти послания адресованы исключительно бюджетникам. Как работает схема?

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