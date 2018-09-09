Кабинки для голосования поставили в СИЗО и больницах города

Возможность исполнить свой гражданский долг была у всех екатеринбуржцев

На участке за решеткой явка известна заранее — чтобы принять участие в выборах, арестанты пишут заявления. Тех, кто имеет паспорт и прописку, 267 человек. Здесь есть и урны, и кабинки для голосования. Возможность выразить свою гражданскую позицию должна быть у всех. Даже болезнь — не повод прогуливать выборы. В 40-й больнице, например, участок находится в хирургическом отделении.

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