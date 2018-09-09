День выборов: екатеринбуржцы выбирают депутатов городской думы

Избирательные участки открылись под звуки гимна. Несмотря на ранний час и выходной день, здесь многолюдно. Екатеринбуржцы спешат проголосовать за будущих депутатов городской думы. Путь к кабинкам лежит через металлодетектор, и только полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов идет в обход.