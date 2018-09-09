День выборов: екатеринбуржцы выбирают депутатов городской думы

Седьмому созыву думы предстоит вернуть городу «сильного» мэра

Избирательные участки открылись под звуки гимна. Несмотря на ранний час и выходной день, здесь многолюдно. Екатеринбуржцы спешат проголосовать за будущих депутатов городской думы. Путь к кабинкам лежит через металлодетектор, и только полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов идет в обход.

Также в разделе Политика

Листы для галочки. Для выборов в гордуму в Екатеринбурге напечатали больше полутора миллионов бюллетеней
24.08.2018
Листы для галочки. Для выборов в гордуму в Екатеринбурге напечатали больше полутора миллионов бюллетеней
Центризбирком проверит случаи нападения на кандидатов в депутаты гордумы и их сторонников
30.08.2018
Центризбирком проверит случаи нападения на кандидатов в депутаты гордумы и их сторонников
Сгоревший грузовик, угрозы и политика: скандалы избирательной кампании
13.07.2018
Сгоревший грузовик, угрозы и политика: скандалы избирательной кампании
Нет криминалу: местные политтехнологи пожаловались в ЦИК на угрозы и преследование
23.08.2018
Нет криминалу: местные политтехнологи пожаловались в ЦИК на угрозы и преследование
Сегодня
День выборов: екатеринбуржцы выбирают депутатов городской думы