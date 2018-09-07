Воспитательный прием: 12-летний мальчик получил подзатыльник от чужой матери

Доигрались до заявления в полицию: конфликт на детской площадке перерос в разбирательство между двумя семьями. Первой руку на ребенка подняла соседская женщина — как видно на кадрах видеонаблюдения парнишке сильно досталось, удар был с размаха. Но с другой стороны: на съемке с камеры только видно, но не слышно — что именно перед ударом говорит 12-летний подросток. Соседи утверждают: за словом в карман мальчик не лезет и мог сам спровоцировать такую жесткую реакцию.