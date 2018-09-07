Вылетели с трассы, пролетели и с деньгами. Семья вылетела с дороги из-за отказавших тормозов

Семья с полугодовалым ребёнком из Екатеринбурга возвращалась из Башкирии домой, когда у машины отказали тормоза. Автомобиль выкинуло на обочину, но на этом злоключения не закончились. Даже вернуться домой после произошедшего было целым приключением. Теперь пострадавшие в аварии добиваются компенсации от автосалона: ведь семейная машина была новой, на гарантии.