Семья с полугодовалым ребёнком из Екатеринбурга возвращалась из Башкирии домой, когда у машины отказали тормоза. Автомобиль выкинуло на обочину, но на этом злоключения не закончились. Даже вернуться домой после произошедшего было целым приключением. Теперь пострадавшие в аварии добиваются компенсации от автосалона: ведь семейная машина была новой, на гарантии.
Вылетели с трассы, пролетели и с деньгами. Семья вылетела с дороги из-за отказавших тормозов
Автосалон отказывает в компенсации, хотя автомобиль новый и на гарантии
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