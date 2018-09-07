С владельцами киосков Екатеринбурга не продляют договоры аренды

Ночь длинных ковшей — так назывался массовый снос киосков в Москве несколько лет назад. В Екатеринбурге в ближайшее время киосков тоже станет меньше. Хотя в мэрии обещают: зачистка улиц от ларьков случится не за сутки, и убирать будут не всё подряд. Город принял новую схему размещения объектов нестационарной торговли, и своё место сохранят только те киоски, которые не мешают жителям: то есть общественному транспорту, водителям и пешеходам.