ООН и Юнеско встретились в Екатеринбурге

В Екатеринбург прилетела заместитель генерального секретаря ООН. Визит Элисон Смейл продлится до конца недели. Сегодня у нее был день официальных встреч. Госпоже Смейл рассказали о том, что ЮНЕСКО, специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включила Екатеринбург в ТОП российских городов по комфортности проживания.