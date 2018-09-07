ООН и Юнеско встретились в Екатеринбурге

Визит заместителя генсека ООН Элисон Смейл продлится до конца недели

В Екатеринбург прилетела заместитель генерального секретаря ООН. Визит Элисон Смейл продлится до конца недели. Сегодня у нее был день официальных встреч. Госпоже Смейл рассказали о том, что ЮНЕСКО, специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включила Екатеринбург в ТОП российских городов по комфортности проживания.

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