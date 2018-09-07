К выборам готовы. На избирательных участках Екатеринбурга завершена установка систем видеофиксации

Последнюю камеру сегодня установили в Доме офицеров

Одна камера на участке будет направлена на избирателей, вторая — на урны. В общей сложности на объектах установлена почти тысяча устройств. Картинка будут стекаться в интернет, где все желающие смогут увидеть прямую трансляцию голосования. Помимо камер, на полутысяче участков установят комплексы обработки бюллетеней. Лишь в трех десятках комиссий города остались традиционные урны, в основном, в больницах и СИЗО. На 59 объектах будут выдаваться бюллетени с QR-кодами, которые позволят сделать выборы максимально прозрачными. Между тем, еще до воскресенья возможностью досрочного голосования в Екатеринбурге воспользовались 9 тысяч человек. Ожидается, что на выборы 9 сентября придут не больше 30 процентов избирателей.

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