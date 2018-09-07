Евгений Куйвашев отправил в отставку своего заместителя Владимира Тунгусова

Вместо вице-главы области введена ставка руководителя администрации губернатора. И пока его обязанности будет исполнять еще один зам, Азат Салихов. Теперь уже бывший заместитель губернатора Владимир Тунгусов — личность непубличная, однако, результаты его работы в последние годы было сложно не заметить. В мае 2016 года правая рука сити-менеджера Екатеринбурга перешел в областное правительство. И с тех пор город и область жили, что называется, в мире и согласии. Теперь же, по мнению многих экспертов, двухлетний период перемирия рискует закончиться. Не исключено, что неожиданное кадровое решение губернатора может привести к возвращению противостояния двух уровней власти.