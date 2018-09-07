Бабушка не может оформить опеку над внуками

Из ЗАТО выдачи нет. На Урале, оказывается, можно спрятаться от своих обязательств, если уехать в закрытый город: его забор защищает не только государственные тайны, но и плохих родителей. Такой вывод сделала бабушка, которая пытается оформить опеку над своими внуками. Елена Юрьевна хочет забрать трёх детей у своей дочери, которая ведет асоциальный образ жизни, но не может этого сделать по эту сторону забора закрытого города.