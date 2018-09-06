«Железный Майк» зачастил в Екатеринбург

В компании известных российских боксеров Кости Цзю и Руслана Проводникова, Майк Тайсон сегодня провел мастер-класс для юных бойцов. Это уже второй визит 52-х летней звезды в Екатеринбург. В феврале Тайсон и Цзю были гостями турнира по смешанным единоборствам. Завтра они отправятся в Челябинскую область, чтобы открыть спорткомплекс в городе Коркино. Кроме того, легенды мирового бокса станут почетными гостями профессионального турнира в Челябинске. Главным поединком вечера будет противостояние российского тяжеловеса Дениса Лебедева и молодого турецкого бойца Хизни Алтункая, который пока лишь дважды проиграл в трех десятках встреч. Но исход, по мнению Тайсона, непонятен — российские спортсмены в отличной форме. В первую очередь, благодаря системе подготовки.