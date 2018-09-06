Сто рублей за домик на дереве

В Нижнем Тагиле оштрафовали пенсионера, построившего на соснах наблюдательный пункт и мешавшего соседям

Построить домик меж стволов на границе участков Юрий Евгеньевич решил сам, якобы на радость окружающим. По его словам, скворечник уже оценили — здесь даже планируют сыграть свадьбу. Однако, соседям новая достопримечательность не в радость. Конструкция настолько шаткая, что им на головы постоянно сыплются ветки и строительный мусор. Заставить горе-строителя снести домик Чукановы решили через полицию. Однако, пока мужчину лишь оштрафовали за беспорядок. Соседи не сдаются и планируют подать новый иск.

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Сто рублей за домик на дереве