Сто рублей за домик на дереве

Построить домик меж стволов на границе участков Юрий Евгеньевич решил сам, якобы на радость окружающим. По его словам, скворечник уже оценили — здесь даже планируют сыграть свадьбу. Однако, соседям новая достопримечательность не в радость. Конструкция настолько шаткая, что им на головы постоянно сыплются ветки и строительный мусор. Заставить горе-строителя снести домик Чукановы решили через полицию. Однако, пока мужчину лишь оштрафовали за беспорядок. Соседи не сдаются и планируют подать новый иск.