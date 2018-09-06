Разборки в стиле 90-ых: в центре Екатеринбурга обстреляли иномарку

Расследование дерзкого преступления с пока непонятными мотивами под личный контроль взял глава регионального МВД генерал Михаил Бородин. Мишенью для стрельбы стала черная «Ауди». На Завокзальной по ней выпустили автоматную очередь пассажиры темной «двенадцатой». То, что палили именно из «Калашникова», правоохранителям позже рассказали очевидцы – они заметили дуло, высунутое из-за шторки на окне.
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