Подозрительные персики: на четвёртой овощебазе конфисковали 18 тонн фруктов и ягод

Причина ареста груза – поддельные документы

Сами продавцы уверяют, что с документами у них всё в порядке. В ответ на предъявленные обвинения надзорных органов они задают встречный вопрос: если бумаги недействительные, то почему груз не остановили ещё на таможне? Проверку фруктов устроило управление ФСБ. В ходе мероприятия выяснилось, что предоставленной декларации нет в реестре, а, значит, страну происхождения товара узнать невозможно. Такие персики без роду и племени сразу попадают в категорию санкционных. Раз безопасность продукции подтвердить нельзя, ее придется уничтожить.

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Подозрительные персики: на четвёртой овощебазе конфисковали 18 тонн фруктов и ягод