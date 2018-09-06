Осторожно, дети! В Екатеринбурге увеличилось количество ДТП с участием юных пешеходов

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Как составить ребенку безопасный маршрут в школу, учат на уроках ОБЖ

Подобные схемы педагоги чертят с учениками каждый год. Класс не важен: ведь безопасность детей — универсальная тема. Для каждого ребенка сейчас составляется маршрут, по которому он без проблем добирается до школы и дома. Но одной теории здесь мало. Родителей просят несколько раз провести детей по такой карте, чтобы те запомнили дорогу. Ну и, конечно, показывать правильный пример.

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