Осторожно, дети! В Екатеринбурге увеличилось количество ДТП с участием юных пешеходов

Подобные схемы педагоги чертят с учениками каждый год. Класс не важен: ведь безопасность детей — универсальная тема. Для каждого ребенка сейчас составляется маршрут, по которому он без проблем добирается до школы и дома. Но одной теории здесь мало. Родителей просят несколько раз провести детей по такой карте, чтобы те запомнили дорогу. Ну и, конечно, показывать правильный пример.