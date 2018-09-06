Экологическая катастрофа? Берег Шарташа усеян мертвой рыбой

Загадочную гибель рыбы горожане заметили накануне. Кверху брюхом здесь всплыла не простая рыба. Знатоки утверждают, что это карп. Почему порода вымирает, непонятно. Подозрительных пятен на поверхности водоема не было, для цветения озера вроде бы не сезон. Оказалось, Шарташ зарыбляют. Работники рыбного хозяйства пополняют популяцию карпа. На неделе они выпустили в озеро около десяти тысяч особей. Некоторые рыбки переезда не пережили, объясняет руководитель компании, но это не страшно.