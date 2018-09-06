Дорогу пешеходам. В Екатеринбурге появится свой Бродвей

Участок в 400 метров длиной хотят сделать прогулочным — с ресторанами и картинными галереями. Как воплотить идею в жизнь, будут думать екатеринбургские дизайнеры. На следующей неделе стартует конкурс проектов реконструкции Толмачева. Разработчикам нужно решить, останутся ли на этом участке парковки или проезд разрешат лишь местным жителям. Улицу планируют сделать богемным центром города — с летними верандами, картинными галереями и художественными мастерскими. Одним из мест притяжения должен стать кинотеатр, поэтому весь бульвар подумывают оформить в стиле кино. Это планы на ближайшее будущее, хотя сам «Салют» собирается вернуться в прошлое.