Без зарплаты с мая: уборщицы и дворники многоэтажки выбивают заработанные деньги

О том, что их обслуживающий персонал сидит без денег, жители узнали случайно. Техничка рассказала о задержке, когда ей указали на халтуру. В такой же ситуации находятся дворники и, что особенно возмущает местных, консьержи. Ведь в коммунальных квитанциях оплата их труда идет отдельной строкой. Представители управляющей компании винят жильцов, которые не платят по квитанциям. Дескать, нет денег для зарплаты сотрудникам.