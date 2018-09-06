О том, что их обслуживающий персонал сидит без денег, жители узнали случайно. Техничка рассказала о задержке, когда ей указали на халтуру. В такой же ситуации находятся дворники и, что особенно возмущает местных, консьержи. Ведь в коммунальных квитанциях оплата их труда идет отдельной строкой. Представители управляющей компании винят жильцов, которые не платят по квитанциям. Дескать, нет денег для зарплаты сотрудникам.
Без зарплаты с мая: уборщицы и дворники многоэтажки выбивают заработанные деньги
При этом мыть полы в подъездах и прибирать во дворах люди продолжают
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Без зарплаты с мая: уборщицы и дворники многоэтажки выбивают заработанные деньги