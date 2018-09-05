Жители дома борются с коммунальщиками за контейнеры для мусора

Тараканы, грызуны и целый букет неприятных запахов. Жители дома на улице Бардина пытаются убедить управляющую компанию найти для них подходящую площадку для мусорных контейнеров. Прежняя отошла к другому дому, поставить рядом свою не даёт санпин. Специалисты управляющей компании не придумали ничего лучше, чем распечатать и реанимировать старый-добрый мусоропровод. Против этой идеи восстал уже весь дом, но коммунальщики это недовольство как будто не замечает.