Жители дома борются с коммунальщиками за контейнеры для мусора

Они пытаются убедить управляющую компанию найти для них подходящую площадку

Тараканы, грызуны и целый букет неприятных запахов. Жители дома на улице Бардина пытаются убедить управляющую компанию найти для них подходящую площадку для мусорных контейнеров. Прежняя отошла к другому дому, поставить рядом свою не даёт санпин. Специалисты управляющей компании не придумали ничего лучше, чем распечатать и реанимировать старый-добрый мусоропровод. Против этой идеи восстал уже весь дом, но коммунальщики это недовольство как будто не замечает.

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Жители дома борются с коммунальщиками за контейнеры для мусора