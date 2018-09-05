В Екатеринбурге с музыкой и красными ленточками открывают дворы

Их обновили по городской программе благоустройства

Вместо формальной приёмки двора местные власти устроили для детей настоящий праздник — с играми и конкурсами. Экскурсию по обновленной площадке провели Губка боб, огр Шрек и Фиксик. Теперь местную детвору домой не загонишь, шутят жители. В этом сезоне на реализацию программы в Ленинском районе потратили 46 миллионов рублей. В 9 дворах расширили парковки, уложили тротуары, построили современные детские и спортивные площадки, заменили освещение. Планы на следующий год более глобальные — в районе переделают ещё 20 дворов. Это не окончательный список, в программу может попасть любой дом. Главное — желание

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