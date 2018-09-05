Уют из мусора: жительница Первоуральска облагородила двор с помощью отходов

Материалы для преображения женщина находит в ненужных вещах

Когда б вы знали, из какого сора — поэтичное благоустройство двора затеяла жительница Первоуральска. Идеи и материалы для преображения подъезда и придомовой территории она находит в ненужных вещах: одежда, игрушки и даже формочки для кексов — все идет вход. Облагородила творческая пенсионерка и сами контейнеры для отходов. Инициативу тут же подхватили соседи. Но вот рады ли такому благоустройству коммунальщики, которые выступают за чистоту мусорных баков во всех смыслах?

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