Уют из мусора: жительница Первоуральска облагородила двор с помощью отходов

Когда б вы знали, из какого сора — поэтичное благоустройство двора затеяла жительница Первоуральска. Идеи и материалы для преображения подъезда и придомовой территории она находит в ненужных вещах: одежда, игрушки и даже формочки для кексов — все идет вход. Облагородила творческая пенсионерка и сами контейнеры для отходов. Инициативу тут же подхватили соседи. Но вот рады ли такому благоустройству коммунальщики, которые выступают за чистоту мусорных баков во всех смыслах?