У школы на Ботанике открыли новый стадион

Теперь уроки физкультуры здесь станут куда разнообразнее — площадка оборудована по самым современным стандартам. Первый символический удар по воротам на новом поле сделал глава Администрации города. Вместе с Александром Якобом искусственное покрытие опробовали и футболисты школьной команды. Теперь на стадионе есть четыре беговых дорожки, игровые площадки для волейбола и баскетбола. Этого давно ждали спортсмены, которыми славится школа. Ведь территорию не реконструировали с момента постройки в 93 году. Спортивные снаряды уже несколько лет нуждались в замене. Теперь ставить рекорды и тренироваться здесь смогут дети из всех окрестных школ и секций.