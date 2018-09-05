У школы на Ботанике открыли новый стадион

Он появился у 177-ой школы, к началу учебного года

Теперь уроки физкультуры здесь станут куда разнообразнее — площадка оборудована по самым современным стандартам. Первый символический удар по воротам на новом поле сделал глава Администрации города. Вместе с Александром Якобом искусственное покрытие опробовали и футболисты школьной команды. Теперь на стадионе есть четыре беговых дорожки, игровые площадки для волейбола и баскетбола. Этого давно ждали спортсмены, которыми славится школа. Ведь территорию не реконструировали с момента постройки в 93 году. Спортивные снаряды уже несколько лет нуждались в замене. Теперь ставить рекорды и тренироваться здесь смогут дети из всех окрестных школ и секций.

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