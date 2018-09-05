Сотрудники МЧС проверили избирательные участки

На предвыборных участках готовность номер 1. И это касается не только урн и бюллетеней. Сами помещения должны быть безопасными — ведь в воскресенье сюда придут сотни человек. Чтобы голосование прошло тихо и спокойно, инспекторы МЧС проверяют исправность огнетушителей, пожарных рукавов и состояние запасных выходов. Здесь серьезных нарушений нет, лишь небольшие замечания