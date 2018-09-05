Рабочий и колхозница по-уральски: в Верхней Пышме открыли алюминиевую копию скульптуры

Копия меньше по размеру и легче оригинала

Символ советской эпохи — скульптура «Рабочий и колхозница» теперь есть и на Урале. Алюминиевая копия меньше по размеру и легче оригинала, выполненного Верой Мухиной, но эта пара тружеников социализма по-прежнему символична. 80 лет назад рабочий и колхозница покорили Париж на всемирной универсальной выставке, а теперь Екатеринбург готов принять ЭКСПО 2025. Такие совпадения не случайны — уверен скульптор Иван Дубровин. Для него эта работа стала очень личной.

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Рабочий и колхозница по-уральски: в Верхней Пышме открыли алюминиевую копию скульптуры