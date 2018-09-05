Символ советской эпохи — скульптура «Рабочий и колхозница» теперь есть и на Урале. Алюминиевая копия меньше по размеру и легче оригинала, выполненного Верой Мухиной, но эта пара тружеников социализма
Рабочий и колхозница по-уральски: в Верхней Пышме открыли алюминиевую копию скульптуры
Копия меньше по размеру и легче оригинала
Символ советской эпохи — скульптура «Рабочий и колхозница» теперь есть и на Урале. Алюминиевая копия меньше по размеру и легче оригинала, выполненного Верой Мухиной, но эта пара тружеников социализма
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31.07.2018
Вчера
Рабочий и колхозница по-уральски: в Верхней Пышме открыли алюминиевую копию скульптуры