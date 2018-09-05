Пристегните ремни: ГИБДД выходит на охоту за нарушителями

На дорогах полицейские будут выискивать тех, кто ездит не пристегнутыми

Рейд стартовал в этот вторник и продлится до вечера четверга. Особое внимание автоинспекторы уделяют автомобилям с детьми. Останавливать нерадивых родителей первым делом начали у школ и садиков. С начала года таким нарушителям уже выписали свыше пяти тысяч штрафов. И это, к сожалению, не предел. В этом году в городе зарегистрировали 62 аварии с участием детей, три десятка малышей пострадали. Поэтому полицейские настоятельно советуют соблюдать правила дорожного движения не только во время рейдов

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