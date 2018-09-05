Неожиданный выбор: спецкомиссия определилась с тройкой претендентов на пост мэра

Главная политическая сенсация сегодня — оглашение результатов собеседования с потенциальными мэрами. Конкурсная комиссия озвучила фамилии кандидатов, которых порекомендуют депутатам гордумы к назначению на пост главы Екатеринбурга. То, как распределились голоса, стало неожиданностью. В частности, из-за своей позиции в центре скандала оказался председатель местного избиркома Илья Захаров