Екатеринбуржцев разбудили подземные толчки

Это было почти также неожиданно, как падение челябинского метеорита

Уральцы ночью вздорогнули от подземного толчка. Землятрясение, сила которого в эпицентре составила 4,7 балла, было зафиксировано в 3 часа 58 минут в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Но вибрацию почувствовали и в Екатеринбурге. По словам сейсмологов, источник возмущения находился на глубине порядка 10-ти километров. Сильнее, чем екатеринбуржцев, тряхнуло жителей соседних Челябинска и Уфы. К счастью, обошлось без жертв.

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