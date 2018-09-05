Екатеринбуржцев разбудили подземные толчки

Уральцы ночью вздорогнули от подземного толчка. Землятрясение, сила которого в эпицентре составила 4,7 балла, было зафиксировано в 3 часа 58 минут в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Но вибрацию почувствовали и в Екатеринбурге. По словам сейсмологов, источник возмущения находился на глубине порядка 10-ти километров. Сильнее, чем екатеринбуржцев, тряхнуло жителей соседних Челябинска и Уфы. К счастью, обошлось без жертв.