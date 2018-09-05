Двое новорожденных получили билеты на ЭКСПО-2025

Каждый две тысячи двадцать пятый малыш, рожденный в Екатеринбурге, сможет представить город на всемирной выставке. Если ее примет столица Урала, дети первыми поприветствуют гостей ЭКСПО. Счастливчиков сегодня зарегистрировали в Железнодорожном и Верх-Исетском районах. Максим и Кристина стали четвертым и пятым по счету детьми ЭКСПО. В 2025-ом году им будет по семь лет. Но уже сейчас родителям советуют начинать изучать с детьми иностранные языки. Ведь в город, в случае победы, съедутся гости со всего мира. Встречать их будут семь малышей — по числу районов города. Правда, двое из них еще не родились. Пополнения сейчас ждут Кировский и Октябрьский районы