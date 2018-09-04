Жизнь трещит по швам: в Ревде разрушается новый дом

Его обитатели просят о помощи всех, кого только можно

Жизнь дала трещину, всё трещит по швам, вот-вот поедет крыша. Всё это — не список примеров из словаря под статьёй «метафоры». Это краткое описание ситуации в одном из домов Ревды, где почти новый дом просто разваливается, а его обитатели просят о помощи всех, кого только можно. Сданную три года назад новостройку, как оказалось, построили из чего попало, и сейчас легче сказать, что в доме не сломалось, чем перечислять то, что в здании — в хорошем состоянии.

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