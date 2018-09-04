В Каменске-Уральском следователи разыскивают маму-истеричку

Женщина угрожала ребенку расправой из-за беспорядка на столе

Начало учебного года, безусловно, серьезный стресс не только для детей, но и для родителей. И не все взрослые с этим справляются. В Каменске-Уральском следователи разыскивают женщину, которая орала — другого слова не подобрать — на своего ребенка и угрожала ему расправой из-за беспорядка на столе. Разговор на повышенных тонах, доносившийся из окна, подслушал сосед.

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